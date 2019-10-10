Barış Pınarı Harekatı'na 'yerli ve milli' damga
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, kullanılan yerli ve milli silah sistemleri bakımından da dikkati çekiyor. .
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son yıllarda savunma sanayisinde attığı adımlarla millilik ve yerlilik oranını artıran Türkiye, sınır ötesi operasyonlarında da bu sistemler ve silahlardan yararlanıyor.
Daha önceki "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarının ardından dün akşam saatlerinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda da kullanılan yerli sistemler öne çıkıyor.
TERÖRİSTLERİN HABERLEŞME AĞI KESİLDİ ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk dakikalarında kritik rol oynadı. KORAL'ın devreye sokulup teröristlerin haberleşme ağının kesilmesiyle operasyon başladı. KORAL'ın aynı anda düşmana ait füze, uçak ve helikopteri radardan çıkarıp "kör etme" özelliği dikkati çekerken, sistem yaklaşık 200 kilometre menzile sahip bulunuyor.