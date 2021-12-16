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Bartın Irmağı taşma noktasında: 8 köye ulaşım kapandı

Bartın'da iki gündür etkili olan sağanak yağışın ardından ırmak taşma noktasına geldi. Irmak kenarındaki piknik alanı yolunun bir kısmı su altında kaldı, 8 köye ulaşımı sağlayan köprü kapatıldı.

Bartın'da iki günde metrekareye 15 kilogram yağış düşerken, kentin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı’nda su seviyesi yükseldi.

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Taşma noktasına gelen ırmağın Çağlayan piknik alanı yolunun bir kısmı su altında kaldı.

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Irmağın yükselmesi sonucu Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü ulaşıma kapatıldı.

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İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri gece boyunca taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerde bulundu.

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