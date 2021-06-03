Bartın Irmağı'nda ekipleri harekete geçiren görüntü

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Irmağımız zaman zaman bu durumlara geliyor. Belediye olarak bizim bir yaptırımımız yok, biz durumu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bilgi veriyoruz. Onlar eğer atıktan kaynaklanan bir kirlilik ise gerekeni yapıyor. Irmağımızın bu şekilde kirlenmesi bizleri de üzüyor” dedi.