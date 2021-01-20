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  3. 20 Ocak 2021 17:46

Bartın'da batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.

Bartın'da batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, geçen pazar günü saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı.

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Bartın'da batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı. Gemi kaptanı Rus uyruklu Vitaly Galenko'nun (36) cesedi ilk gün bulundu, önceki gün de iki cesede ulaşıldı.

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Bartın'da batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Kayıp 3 kişi için arama çalışmaları ise yoğun kar yağışı nedeniyle karadan devam ediyor.

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Bartın'da batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekipleri, Mugada sahili bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

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