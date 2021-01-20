Bartın'da batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.
Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, geçen pazar günü saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı.
Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı. Gemi kaptanı Rus uyruklu Vitaly Galenko'nun (36) cesedi ilk gün bulundu, önceki gün de iki cesede ulaşıldı.