Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler
Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan dumanların kapladığı maden ocağı havadan dron ile görüntülendi. Kurtarma çalışmalarına katılan bir işçi yer üstüne çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
Bartın'da dün akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı maden ocağında günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar devam ediyor.
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Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası yerin -300 ila -350 kotunda bulunan 15 maden işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Öte yandan patlamayla birlikte yer altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi.
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Maden ocağının etrafını kaplayan duman dron ile havadan görüntülendi.
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