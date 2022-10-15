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Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan dumanların kapladığı maden ocağı havadan dron ile görüntülendi. Kurtarma çalışmalarına katılan bir işçi yer üstüne çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler - Resim: 1

Bartın'da dün akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı maden ocağında günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar devam ediyor. 

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Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler - Resim: 2

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası yerin -300 ila -350 kotunda bulunan 15 maden işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor. 

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Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler - Resim: 3

Öte yandan patlamayla birlikte yer altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi.

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Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler - Resim: 4

Maden ocağının etrafını kaplayan duman dron ile havadan görüntülendi. 

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