Bartın'da kaybolan kadın için zamanla yarıştılar! 38'inci saatte bu halde bulundu

Arama çalışmalarının 38’inci saatinde, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dik bir yamaçta D.A.'ya ulaşıldı. Talihsiz kadının yamaçtan düşerek yaralandığı ve dondurucu soğuk nedeniyle hipotermi geçirmek üzere olduğu belirlendi. Onu bulan jandarma ekipleri, donmak üzere olan kadına kendi montlarını giydirerek battaniye ile vücut ısısını korumaya çalıştı.