Bartın'da kaybolan kadın için zamanla yarıştılar! 38'inci saatte bu halde bulundu
Bartın’ın Ulus ilçesinde hayvanlarını aramaya çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 73 yaşındaki kadın, 38 saat sonra donmak üzereyken bulundu.
Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Buğurlar köyünde hayvancılıkla geçinen D.A. (73) adlı kadın, önceki gün araziye bıraktığı hayvanlarını geri getirmek için evinden ayrıldı. Ancak saatler geçmesine rağmen eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği geniş çaplı arama çalışmaları sarp arazide gece boyu devam etti.
Arama çalışmalarının 38’inci saatinde, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dik bir yamaçta D.A.'ya ulaşıldı. Talihsiz kadının yamaçtan düşerek yaralandığı ve dondurucu soğuk nedeniyle hipotermi geçirmek üzere olduğu belirlendi. Onu bulan jandarma ekipleri, donmak üzere olan kadına kendi montlarını giydirerek battaniye ile vücut ısısını korumaya çalıştı.
D.A., ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.