Başbakan basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı
Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Taumarunui kasabasının 35 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Can veya mal kaybı yaşanmayan deprem, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da da hissedildi. Başbakan Jacinda Ardern ise depreme koronavirüs önlemleri sonrası atılacak adımlara değindiği basın toplantısında yakalandı.
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Toplantıda bir gazeteci soru sorduğu sırada deprem meydana gelirken, Ardern sarsıntıyla birlikte kürsüye tutundu. Soğukkanlılığını koruyan Ardern, gazeteciye dönerek, "Pardon, hafif bir dikkat dağınıklığı. Soruyu tekrar eder misiniz?" dedi.
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Başbakan Ardern, 25 Mayıs 2020'de Başkent yakınındaki Levin şehrinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme de canlı yayında yakalanmıştı.
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Ardern, deprem sırasında parlamento binasından canlı yayınla bağlandığı televizyon programında gazeteci Ryan Bridge'in sorularını yanıtlıyordu.
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