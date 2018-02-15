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  3. 15 Şubat 2018 20:40

Başbakan Yıldırım terör örgütü yandaşı gazeteciye haddini bildirdi !

Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile basın toplantısı düzenlerken Afrin'de çekildiğini öne sürdüğü sahte fotoğrafları gösteren terör örgütü PKK/PYD yanlısı bir gazeteciye sert çıktı.

Başbakan Yıldırım terör örgütü yandaşı gazeteciye haddini bildirdi !

Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunan Yıldırım, Başbakanlık binasında Alman mevkidaşı Merkel ile görüştü.

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Başbakan Yıldırım terör örgütü yandaşı gazeteciye haddini bildirdi !

İki Başbakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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Başbakan Yıldırım terör örgütü yandaşı gazeteciye haddini bildirdi !

Basın toplantısında, terör örgütleri PKK/PYD ve YPG yanlısı bir muhabirin Afrin'de katliam olduğunu söylerek sahte fotoğrafları göstermesi Başbakan Yıldırım'ın çok sert tepkisine neden oldu.

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Başbakan Yıldırım terör örgütü yandaşı gazeteciye haddini bildirdi !

Başbakan, 'Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel'' diyerek küstah gazeteciye haddini bildirdi.

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