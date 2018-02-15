Başbakan Yıldırım terör örgütü yandaşı gazeteciye haddini bildirdi !
Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile basın toplantısı düzenlerken Afrin'de çekildiğini öne sürdüğü sahte fotoğrafları gösteren terör örgütü PKK/PYD yanlısı bir gazeteciye sert çıktı.
Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunan Yıldırım, Başbakanlık binasında Alman mevkidaşı Merkel ile görüştü.
Basın toplantısında, terör örgütleri PKK/PYD ve YPG yanlısı bir muhabirin Afrin'de katliam olduğunu söylerek sahte fotoğrafları göstermesi Başbakan Yıldırım'ın çok sert tepkisine neden oldu.