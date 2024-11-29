Başıboş köpekler yalnız yürüyen kadına dehşeti yaşattı
Rize'de kaldırımda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün öğle saatlerinde İslampaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ismi henü öğrenilemeyen kadına yol kenarındaki başıboş 2 köpek saldırdı.
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Köpeklerin saldırısından kaçıp yola sürüklenen kadın, dengesini kaybedip düştü.
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Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler kaçarken, yerden kalkan kadına yoldan geçen sürücüler yardım etti.
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Kadın saldırıdan yara almada kurtulurken, o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
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