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Başıboş köpekler yalnız yürüyen kadına dehşeti yaşattı

Rize'de kaldırımda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Başıboş köpekler yalnız yürüyen kadına dehşeti yaşattı - Resim: 1

Olay, dün öğle saatlerinde İslampaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ismi henü öğrenilemeyen kadına yol kenarındaki başıboş 2 köpek saldırdı. 

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Başıboş köpekler yalnız yürüyen kadına dehşeti yaşattı - Resim: 2

Köpeklerin saldırısından kaçıp yola sürüklenen kadın, dengesini kaybedip düştü. 

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Başıboş köpekler yalnız yürüyen kadına dehşeti yaşattı - Resim: 3

Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler kaçarken, yerden kalkan kadına yoldan geçen sürücüler yardım etti. 

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Başıboş köpekler yalnız yürüyen kadına dehşeti yaşattı - Resim: 4

Kadın saldırıdan yara almada kurtulurken, o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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