Başıboş köpeklerden kaçmak için sığındığı markette darbedilip bıçaklandı
İzmir'de çocuğuna bez almak için evinden çıkan ancak başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi, köpeklerden kaçarak bir markete sığınmak istedi. Ancak köpeklere kendilerinin baktığını belirten markettekiler, asıl bu kişinin sokak hayvanlarına saldırdığını ileri sürüp tekme tokat darp edip yaraladı.
İzmir'in Buca ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından korunmak için sığındığı markettekiler tarafından darbedilen E.U. (25), konuşmak için bir süre sonra tekrar gittiği aynı markette bu defa ağabeyi İ.U. (40) ve eniştesi E.Y. (43) ile beraber tekrar darbedilip, bıçakla yaralandı.
Markette bulunanlar sokak köpeklerini kendilerinin beslediğini öne sürerken, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Olay, 16 Şubat Pazar günü, saat 10.30 sıralarında, Gediz Mahallesinde meydana geldi. Evli, 9 aylık 1 çocuk babası E.U., oğluna bebek bezi almak için evinden çıktı. İddiaya göre, sokakta yürüyen E.U.'a, sokak köpekleri saldırdı. E.U. kendisine saldıran köpeklerden korunmak için ayaklarını savururken, daha sonra da koşarak yakındaki bir markete sığındı.
Köpeklere kendilerinin baktığını belirten markettiler ise sokak hayvanlarına saldırdığını ileri sürdükleri E.U.'u tekme- tokat dövdü. E.U., bir süre sonra ortam sakinleşince olay yerinden ayrıldı. E.U., 1 saat sonra bu kez her ikisi de evli, 3 çocuk babası olan ağabeyi İ.U. ve eniştesi E.Y. ile tekrar markete gidip, iddiaya göre, olayın sebebini sormak istedi. Bunun üzerine gerginlik çıkarken E.U., beraberindeki ağabeyi ve eniştesi marketteki bir grubun saldırısına uğradı.