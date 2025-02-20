Başıboş köpeklerden kaçmak için sığındığı markette darbedilip bıçaklandı

Köpeklere kendilerinin baktığını belirten markettiler ise sokak hayvanlarına saldırdığını ileri sürdükleri E.U.'u tekme- tokat dövdü. E.U., bir süre sonra ortam sakinleşince olay yerinden ayrıldı. E.U., 1 saat sonra bu kez her ikisi de evli, 3 çocuk babası olan ağabeyi İ.U. ve eniştesi E.Y. ile tekrar markete gidip, iddiaya göre, olayın sebebini sormak istedi. Bunun üzerine gerginlik çıkarken E.U., beraberindeki ağabeyi ve eniştesi marketteki bir grubun saldırısına uğradı.