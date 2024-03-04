''Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi'' dedi, gözaltına alındı
Zonguldak’ta babası ile bir markette görevli kasiyer arasındaki tartışmaya dahil olan ve halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olduğu öğrenilen bir kişi “Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi” diye bağırmaya başladıktan sonra gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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Olay, dün Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, K.D. marketten satın aldığı ürünün kasa fiyatının farklı olduğunu söyledi. Aynıca bir arkadaşına satın aldırdığı sigarayı başka bir sigara ile değiştirtmek istedi.
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Ancak kasiyer olarak çalışan Ö.B. ile aralarında tartışma başlayınca K.D. durumu Kozlu ilçesindeki halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen oğlu O.D.’ye haber verdi.
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Polis ekiplerine de haber verilmesi üzerine söz konusu markete gitti. Taraflar ile görüşen ekipler şikayetçi olup olmadıklarını sordu.
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