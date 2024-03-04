''Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi'' dedi, gözaltına alındı

Olay, dün Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, K.D. marketten satın aldığı ürünün kasa fiyatının farklı olduğunu söyledi. Aynıca bir arkadaşına satın aldırdığı sigarayı başka bir sigara ile değiştirtmek istedi.