Basit bir kazada kolunu yaralayan adamın hayatı cehenneme döndü
Nadir görülen ve inanılmaz derecede acı veren Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu ile karşı karşıya kalan Jack Puttock isimli İngiliz gencin hayatı kabusa döndü.
Tıp tarihindeki en acı verici rahatsızlıklarından biri olan gösterilen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu, İngiltere'de yaşayan 18 yaşındaki Jack Puttock'un hayatını kabusa çevirdi.
İki yıl önce basit bir kazada kolunu yaraladıktan sonra bu nadir görülen hastalığa yakalandığını öğrenen Puttock, acı verici hastalıktan kurtulmak için internet üzerinden kampanya başlattı.
Nedeni tam olarak bilinmeyen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu, genellikle bir yaralanmaya karşı vücudun gösterdiği komplikasyonlarla ortaya çıkıyor.
Doktorların hastalarının ağrısını derecelendirmelerine yardımcı olmak için kullanılan McGill Ağrı Ölçeğine göre; diş ağrısı 50 üzerinden 20 iken doğum sancısı ise 50 üzerinden 40 olarak tespit edilmiştir. Jack Puttock'un mustarip olduğu Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu ise 50 üzerinden 42 olarak tespit edildi.