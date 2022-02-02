Basit bir kazada kolunu yaralayan adamın hayatı cehenneme döndü

Doktorların hastalarının ağrısını derecelendirmelerine yardımcı olmak için kullanılan McGill Ağrı Ölçeğine göre; diş ağrısı 50 üzerinden 20 iken doğum sancısı ise 50 üzerinden 40 olarak tespit edilmiştir. Jack Puttock'un mustarip olduğu Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu ise 50 üzerinden 42 olarak tespit edildi.