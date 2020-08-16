Erdoğan'dan mısır satan aileye sürpriz!

Bana kaç çocuğum olduğunu sordu. İki evladım olduğunu söyleyince niye iki çocuğumun olduğunu söyledi, 'Allah bu kadar verdi' dedim. 'Biz altı kardeşiz ama benim iki çocuğum oldu' dedim. Yanında bulunan herkese mısır ısmarladı. Çok heyecanlandım. Mısırımızı, Ayderimizin meşhur balını ikram ettim" dedi