Başkent Ankara'da akılalmaz olay: Yol verme kavgasında silahını çekip tehdit etti

Ankara'da 2 sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada, birinin diğerini tabancayla tehdit etmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde, Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle otoparktan çıkmaya çalışan sürücü, çıkışını kapattığını ileri sürdüğü otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi. 

Resim: 2

İki sürücü arasında tartışma çıktı. Otopark çıkışını engellediği öne sürülen sürücü araçtan sopayla inerken, diğeri de üzerindeki tabancayı çıkardı. 

Resim: 3

Sürücünün, diğer sürücüye tabancayı doğrultup tehdit ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Resim: 4

Çevredekilerin, elinde silah bulunan sürücüyü sakinleştirmeye çalışması da görüntüde yer aldı. (DHA)

