Başkent Ankara'da kabus gecesi: 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Başkent Ankara2nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında 26 katlı bir binada çıktı. Binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
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UMKE ekipleri tarafından bölgeye acil müdahale çadırı kuruldu.
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Yangında 63 yaşındaki M.Ç., 33 yaşındaki H.Ç. ve henüz 3 buçuk aylık A.Ş. hayatını kaybetti.
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