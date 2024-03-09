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Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kaynak: İHA
Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar - Resim: 1
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Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar - Resim: 2

Ankara’da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde gece boyu etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. 

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Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar - Resim: 3

Kar yağışı ile birlikte sis de etkili olurken, bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. 

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Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar - Resim: 4

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyu yolların kapanmaması için çalışmalar yaptı. 

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