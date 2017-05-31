Kabil'de korkunç saldırı ! En az 80 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de devlet başkanlığı ve büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede bomba yüklü araç infilak ettirildi. Kanlı saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti, 320 kişi de yaralandı.
İlkbaharın gelmesiyle Taliban'ın saldırılarında artış görülen Afganistan, bu Sabah başkentinde vuruldu.
Devlet başkanlığı ve büyükelçiliklerin yer aldığı bölgede, Alman büyükelçiliğinin girişinde patlatılan bomba yüklü araç başkent Kabil'i cehenneme çevirdi.
Büyük patlamada Almanya büyükelçilik binası enkaza döndü, Fransa ve Hindistan büyükelçilik binalarının da hasar gördüğü bildiriliyor.