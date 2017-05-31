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  3. 31 Mayıs 2017 11:07

Kabil'de korkunç saldırı ! En az 80 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de devlet başkanlığı ve büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede bomba yüklü araç infilak ettirildi. Kanlı saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti, 320 kişi de yaralandı.

Kabil'de korkunç saldırı ! En az 80 ölü

İlkbaharın gelmesiyle Taliban'ın saldırılarında artış görülen Afganistan, bu Sabah başkentinde vuruldu.

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Kabil'de korkunç saldırı ! En az 80 ölü

Devlet başkanlığı ve büyükelçiliklerin yer aldığı bölgede, Alman büyükelçiliğinin girişinde patlatılan bomba yüklü araç başkent Kabil'i cehenneme çevirdi.

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Kabil'de korkunç saldırı ! En az 80 ölü

Büyük patlamada Almanya büyükelçilik binası enkaza döndü, Fransa ve Hindistan büyükelçilik binalarının da hasar gördüğü bildiriliyor.

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Kabil'de korkunç saldırı ! En az 80 ölü

Zambak Meydanı'nda gerçekleşen saldırıda can kaybı sürekli artıyor, İçişleri Bakanlığı ölü sayısını 64 olarak açıkladı.

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