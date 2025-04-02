Başkent'te 400 milyon dolarlık arazi davalık oldu
Ankara'da 400 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen toplam 87 bin 422 metrekarelik arazi ile ilgili miras bırakan Akkız Aydoğan'ın mirasçıları dava açtı.
Ankara'daki Büyükşehir Belediyesi'nin Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki, güncel değeri 400 milyon dolar olduğu belirtilen toplam 87 bin 422 metrekarelik arazi ile ilgili kök muris Akkız Aydoğan'ın mirasçıları dava açtı. Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Haydar K. tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan davanın dilekçesinde; Dikmen bölgesindeki üç ayrı ada-parseldeki arazinin 'Yolsuz tescil'e konu edilip, davalı tarafların mülkiyetine geçirilmesinin hukuka aykırı olduğu kaydedildi.
İhtiyati tedbir talebiyle açılan davada, kök muris mirasçıları adına tescili istenen 3 ayrı ada-parseldeki arazilerin nitelikleri 29259 ve 29260 ada 1 parsellerde 57 bin 271 metrekare ve 16 bin 907 metrekare arsa, 29259 ada 2 parselde ise 13 bin 244 metrekare lise alanı olarak geçiyor. Davaya konu arazilerin toplamı ise 87 bin 422 metrekare. Dava dilekçesinde; 3 arazinin yolsuz tescilinin iptali ve kök muris Akkız Aydoğan mirasçıları adına tescili, mümkün değilse bedelinin tespit edilerek taraflara ödenmesi talep edildi.
HUKUKA AYKIRI TESCİL İDDİASI
Davacıların avukatı Nesligül Gündüz, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki taşınmazların kök murisinin Akkız Aydoğan ve yasal mirasçıların Aydoğan ailesi olduğunu belirterek, "Taşınmazlar uzun yıllardır Aydoğan ailesi tarafından gerek özel mülkiyet, tarım veya hayvan otlatma gibi amaçlarla kullanılmışken ardından geçen sürede Hazine ve Belediye adına hukuka aykırı şekilde tescil edilmiştir. Bu tescil işlemlerinde taşınmazın mülkiyet yapıları, kadim kullanımı dikkate alınmadığı gibi yasal mirasçılara herhangi bir bildirimde de bulunulmamıştır. Bu durum Aydoğan ailesinin mülkiyet hakkına yapılmış haksız müdahaledir. Araziler 1987 ile 1990 yılları arasında Hazine tarafından kendi adına tescil ediliyor. 2012 yılında da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini belirledik. Dosyamızda bu arazilerin Akkız Aydoğan ve mirasçılarına ait olduğuna dair kök tapu da mevcut" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanının bu parselleri içerdiğini belirten avukat Gündüz, arsa karşılığı inşaat yaptırılmasıyla ilgili ihalenin bu yıl 13 Şubat'ta yapıldığını açıkladı. Bu arazilerin güncel değerinin 400 milyon dolar civarında olduğunu belirten Gündüz, "Hukuka aykırı tesciller sonrasında taşınmazlar üzerinde birden fazla kez imar uygulamaları yapılmış, kat irtifakları tesis edilmiş, akabinde iptal edilmiştir. Şu zaman diliminde taşınmazların üzerinde herhangi bir yapı da bulunmamaktadır. Başlatmış bulunduğumuz hukuki süreçte tüm bu hususlar ispatlanacak olup, Aydoğan ailesinin mülkiyet hakkına yapılan bu haksız müdahalenin bağımsız Türk mahkemelerince giderileceği konusunda inancımız tam" diye konuştu.