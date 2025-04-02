Başkent'te 400 milyon dolarlık arazi davalık oldu

HUKUKA AYKIRI TESCİL İDDİASI

Davacıların avukatı Nesligül Gündüz, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki taşınmazların kök murisinin Akkız Aydoğan ve yasal mirasçıların Aydoğan ailesi olduğunu belirterek, "Taşınmazlar uzun yıllardır Aydoğan ailesi tarafından gerek özel mülkiyet, tarım veya hayvan otlatma gibi amaçlarla kullanılmışken ardından geçen sürede Hazine ve Belediye adına hukuka aykırı şekilde tescil edilmiştir. Bu tescil işlemlerinde taşınmazın mülkiyet yapıları, kadim kullanımı dikkate alınmadığı gibi yasal mirasçılara herhangi bir bildirimde de bulunulmamıştır. Bu durum Aydoğan ailesinin mülkiyet hakkına yapılmış haksız müdahaledir. Araziler 1987 ile 1990 yılları arasında Hazine tarafından kendi adına tescil ediliyor. 2012 yılında da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini belirledik. Dosyamızda bu arazilerin Akkız Aydoğan ve mirasçılarına ait olduğuna dair kök tapu da mevcut" dedi.