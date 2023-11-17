Başkent'te büyük patlama! Korku dolu anlar kamerada
Ankara Sincan’da meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda bir vatandaş yaralanırken 7 araçta maddi hasar meydana geldi.
Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir vatandaş yaralandı. Patlama, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Gönül apartmanında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın kot katındaki dairede yapılan tadilat sonrası patlama meydana geldi. Doğal gaz tesisatından kaynaklandığı öğrenilen patlamada 49 yaşındaki B.C yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz arıza ekipleri sevk edildi. 49 yaşındaki yaralı B.C, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Olayda herhangi can kaybı yaşanmazken, bina etrafından bulunan 7 dükkan, bir kaç daire ve 2 araç maddi hasar aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Patlama sırasında ofisin içerisinde oturduğunu söyleyen komşu esnaf A.Ç.,, “Bizim karşımızdaki binanın bodrum katında tadilat vardı. Ne olduğunu anlayamadık bir anda bir patlama duyduk. Bizim bütün vitrin camlarımız komple aşağı indi. İçeride tadilat vardı bir kişi çıktı içerden” diye konuştu.
Öte yandan, 7 bin liralık maddi hasar oluştuğunu söyleyen A.Ç. , “Başka hasarım yok. Kendimizde bir şey yok. Biz ona şükrediyoruz. Binada şu anda kimse yok. Bizim tek temennimiz caddeden kimsenin geçmemesi” diye konuştu.