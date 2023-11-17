Başkent'te büyük patlama! Korku dolu anlar kamerada

Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın kot katındaki dairede yapılan tadilat sonrası patlama meydana geldi. Doğal gaz tesisatından kaynaklandığı öğrenilen patlamada 49 yaşındaki B.C yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz arıza ekipleri sevk edildi. 49 yaşındaki yaralı B.C, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Olayda herhangi can kaybı yaşanmazken, bina etrafından bulunan 7 dükkan, bir kaç daire ve 2 araç maddi hasar aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.