Başörtülü ve etekli kundakçı her yerde aranıyor
Kütahya’da bir market kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüdeki etek ve başörtülü şüphelinin erkek olabileceğini düşünen polis, çalışmasını bu yönde sürdürüyor.
Olay, 30 Nisan’da saat 04.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi İmam Gazeli Caddesi’nde meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın zemin katında bulunan markette yangın çıktı.
Bu sırada devriye gezen polis ekipleri işyerinin alev alev yandığını görünce itfaiyeye haber verdi. Polisler daha sonra apartmanın zillerini çaldı, megafonla anons yapıp siren çalarak apartman sakinlerini uyandırdı. Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.