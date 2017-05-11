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  3. 11 Mayıs 2017 13:37

Başörtülü ve etekli kundakçı her yerde aranıyor

Kütahya’da bir market kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüdeki etek ve başörtülü şüphelinin erkek olabileceğini düşünen polis, çalışmasını bu yönde sürdürüyor.

Başörtülü ve etekli kundakçı her yerde aranıyor

Olay, 30 Nisan’da saat 04.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi İmam Gazeli Caddesi’nde meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın zemin katında bulunan markette yangın çıktı.

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Başörtülü ve etekli kundakçı her yerde aranıyor

Bu sırada devriye gezen polis ekipleri işyerinin alev alev yandığını görünce itfaiyeye haber verdi. Polisler daha sonra apartmanın zillerini çaldı, megafonla anons yapıp siren çalarak apartman sakinlerini uyandırdı. Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Başörtülü ve etekli kundakçı her yerde aranıyor

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merketin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

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Başörtülü ve etekli kundakçı her yerde aranıyor

Görüntülerde, erkek olduğu değerlendirilen etek giymiş ve başörtülü kişinin elinde bidonla işyeri önüne geldiği, güvenlik kamerasını fark edince kameranın bağlantı kablosunu kestiği, sonra da işyerini bidonla benzin döküp yaktığı görüldü.

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