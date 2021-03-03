Başrol oyuncusu Masumiyet dizisini karıştırdı
Masumiyet dizisinin ilk bölümünde yaşananların yankıları devam ederken ortaya çıkan bir iddia herkesi şaşkına çevirdi. Masumiyet dizisinde ortalığı karıştıran oyuncu kim, sette neler yaşandı? Dizinin hayranları için bu sorunun yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Masumiyet dizisinde yaşanan krizisin perde arkası…
Fox TV’nin iddialı dizisi Masumiyet ilk bölümüyle Çarşamba akşamı izleyicinin karşısına çıktı.
1 / 35
Ancak Masumiyet dizisi ilk bölümde isteneni veremedi ve reyting sıralamasında rakiplerinin gerisinde kaldı.
2 / 35
Masumiyet dizisi kadrosunda Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi başarılı isimler yer alıyor.
3 / 35
Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla hayranlarının ilgisini çeken Masumiyet dizisinin ilk bölümünde bakalım neler yaşandı?
4 / 35