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Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı

Adana'da bataryası şişen telefonun patlayarak alev aldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı - Resim: 1

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir cep telefonu tamircisinde meydana geldi.

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Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı - Resim: 2

Bataryası şiştiği için tamire getirilen telefonu masada durduğu esnada bir anda patlayarak alev aldı.

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Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı - Resim: 3

Tamirci korkarak geriye doğru çekilirken diğer çalışanlar gelip alev alan telefonu söndürdü. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı - Resim: 4
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