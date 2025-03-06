Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı
Adana'da bataryası şişen telefonun patlayarak alev aldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir cep telefonu tamircisinde meydana geldi.
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Bataryası şiştiği için tamire getirilen telefonu masada durduğu esnada bir anda patlayarak alev aldı.
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Tamirci korkarak geriye doğru çekilirken diğer çalışanlar gelip alev alan telefonu söndürdü. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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