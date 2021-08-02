Batı Toroslar için kırmızı alarm! Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş tahliye ediliyor

"GÜNDOĞMUŞ YANARSA BATI TOROSLAR YANAR"

Gündoğmuş Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Özeren de sabotaj idddialarını değerlendirdi. İlçe ve çevresinde meydana gelen yangında yaşamını yitiren olmadığını belirten Özeren, "Vatandaşımız panik yapmasın. Helikopter ve uçak sayısı artırılacak. Yangına hızlı şekilde bugün müdahale edilecek. Yangınla ilgili vatandaşlarımız günlerdir nöbet tutuyordu. Kimse gelip burada sabotaj ateşi yakmamıştır. Yangının Ermenek ve Oymapınar barajları arasındaki yüksek gerilim nakil hattında rüzgar kaynaklı kıvılcım oluşup çıktığını düşünüyoruz. Savcılık bununla ilgili soruşturma yürütüyor. Gündoğmuş'un yanmaması lazım. Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, yangının önünü alamayız" diye konuştu.