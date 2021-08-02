Batı Toroslar için kırmızı alarm! Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş tahliye ediliyor
Manavgat'ta günlerdir süren yangın, komşu ilçelerden Gündoğmuş'un mahallelerine de sıçradı. Belediye Başkanı Özeren, "Gündoğmuş'un yanmaması lazım. Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, yangının önünü alamayız" dedi. Alevlerin yaklaştığı 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı. Alevler ilçe merkezine çok yaklaştı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, altıncı gününe girdi. Yangınlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi.
Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgedeki çalışmaları koordine ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise söndürme çalışmalarını koordine etmek üzere bir başka yangın bölgesi Marmaris'e geçti.
"GÜNDOĞMUŞ YANARSA BATI TOROSLAR YANAR"
Gündoğmuş Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Özeren de sabotaj idddialarını değerlendirdi. İlçe ve çevresinde meydana gelen yangında yaşamını yitiren olmadığını belirten Özeren, "Vatandaşımız panik yapmasın. Helikopter ve uçak sayısı artırılacak. Yangına hızlı şekilde bugün müdahale edilecek. Yangınla ilgili vatandaşlarımız günlerdir nöbet tutuyordu. Kimse gelip burada sabotaj ateşi yakmamıştır. Yangının Ermenek ve Oymapınar barajları arasındaki yüksek gerilim nakil hattında rüzgar kaynaklı kıvılcım oluşup çıktığını düşünüyoruz. Savcılık bununla ilgili soruşturma yürütüyor. Gündoğmuş'un yanmaması lazım. Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, yangının önünü alamayız" diye konuştu.
ALEVLER GÜNDOĞMUŞ MERKEZE YAKLAŞTI
Alevlerin dün akşamdan bu yana tehdit ettiği Gündoğmuş ilçesinde Ümütlü Mahallesi ve ilçe girişindeki Senir Mahallesi, saat 15.00 sıralarında duman altında kaldı. Sabah saatlerinde uzak noktadan görülebilen Senir Mahallesi, akşam saatlerine doğru tamamen dumanla kaplandı. Alevlerin evlere sıçrayıp sıçramadığı henüz bilinmezken, mahalleye girişe izin verilmiyor. İtfaiye ekipleri, Senir Mahallesi'nde yangın söndürme çalışmalarına devam ederken, helikopterlerle de havadan müdahale ediliyor. Alevler, ilçeye yakın noktadaki Bernek Dağı'na da ulaştı. Dağın yamacında bulunan ilçeyi alevler tehdit ediyor.