Batık şehirden yeni görüntüler

Elazığ’ın Hazar Gölü’nde bulunan batık şehirde ortaya çıkan kale ve surlar ODTÜ’den gelen arkeologların da aralarında yer aldığı dalgıçlar tarafından incelenirken, bölge Körfez ülkelerinden gelen kafileye de gösterildi. Kale ve 1,5 kilometrelik surlar hem havada hem de su altından görüntülendi.