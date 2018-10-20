Batık şehirden yeni görüntüler
Elazığ’ın Hazar Gölü’nde bulunan batık şehirde arkeologlar tarafından inceleme yapıldı. Bölgeyi ziyaret eden Arap yatırımcılar da yatırım yapmak istediklerini söyledi.
Elazığ’ın Hazar Gölü’nde bulunan batık şehirde ortaya çıkan kale ve surlar ODTÜ’den gelen arkeologların da aralarında yer aldığı dalgıçlar tarafından incelenirken, bölge Körfez ülkelerinden gelen kafileye de gösterildi. Kale ve 1,5 kilometrelik surlar hem havada hem de su altından görüntülendi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın Hazar Gölü’ndeki batık şehirde kale ve surların tespit edildiğini duyurmasının ardından bölgede bugün önemli bir gelişme yaşandı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu’ndan arkeologların da yer aldığı dalgıçlar batık şehre inerek yüzeyden tespit edilen surlar ve su altı kalesini inceledi. Dalgıçlara AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut da su altında eşlik etti.