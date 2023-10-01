Batman Petrolspor takım otobüsüne taşlı saldırı

DHA'nın haberine göre Stadyumun dışında bekleyen Elazığsporlu taraftarlar, Batman Petrolspor’un takım otobüsüne taşlarla saldırdı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken, takım da otobüs değiştirerek Batman’a doğru hareket etti.