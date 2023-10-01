Batman Petrolspor takım otobüsüne taşlı saldırı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Elazığspor ile Batman Petrolspor’un 0-0 berabere kaldığı maçın ardından olaylar çıktı. Atılan taşlar sebebiyle Batman Petrolspor takım otobüsünün camları kırıldı.
Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve 0-0 berabere biten Elazığspor-Batman Petrolspor karşılaşmasının ardından olaylar çıktı. Maçın ardından Batman Petrolsporlu oyuncular, stattan çevik kuvvet polisi eşliğinde çıktı.
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DHA'nın haberine göre Stadyumun dışında bekleyen Elazığsporlu taraftarlar, Batman Petrolspor’un takım otobüsüne taşlarla saldırdı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken, takım da otobüs değiştirerek Batman’a doğru hareket etti.
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Elazığspor deplasmanında takım otobüsümüze yapılan saldırı sonucunda, takımımız oynadığı stadyumu çevik kuvvet zırhlı araçlarıyla terk etmek zorunda kaldı.
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Şehir dışında otobüs değişikliği yaparak, Batman’a doğru yola çıkmıştır” denildi.
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