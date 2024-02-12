Batman'da kayıp genç kadının cesedi bulundu
Batman'da kayıp olarak aranan 26 yaşındaki genç kadının baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: DHA
Merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde oturan R.K., 9 Şubat'ta sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve dönmeyince ailesi, kendi imkanlarıyla K.'yi aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.
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K.'ye ait kıyafetlerin dün akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Veysel Eroğlu Baraj Gölü kenarında bulunduğu ihbarı sonrası bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Dron destekli aramalar sonucunda K.'nin cesedi, kıyafetlerin bulunduğu alana yakın gölde bulundu.
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Bu sırada haberi duyup, kıyıda bekleyen bir kişi göle atlarken, ekipler cesedi sudan çıkardı.
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