Batsın sizin sosyal medyanız! Canlı yayın yapmak için birbirleriyle yarıştılar
Adana'da elektrik trafosında akıma kapılarak hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedenini trafodan çıkarmak isteyen yetkililer trafo etrafında toplanan ve sosyal medyadan canlı yayın yapmaya çalışan yüzlerce vatandaş yüzünden zor anlar yaşadı.
Adana'daki olay dün akşam saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Trafodan patlama sesi duyup, yangın çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye erleri, trafo içinde bir erkeğin yanmış halde yattığını görünce bölgeye sağlık ve polis ekibi çağırdı. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, feci şekilde yanmış kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan ilk incelemede hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin, kablo çalmak isterken akıma kapılıp, hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay nedeniyle elektrikleri kesilen mahalle sakini onlarca kişi, trafo çevresinde toplandı. Cesedi görebilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, cep telefonlarının kamerasıyla da çalışmaları kayda aldı.