  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Baykar'ın yaptırdığı deprem konutları sahiplerine teslim edildi

Baykar'ın yaptırdığı deprem konutları sahiplerine teslim edildi

Türkiye'nin insansız hava aracı üreticisi Baykar'ın Adıyaman'da depremzedeler için yaptırdığı konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Baykar'ın yaptırdığı deprem konutları sahiplerine teslim edildi - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Baykar, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bin 12 konut inşasını tamamlayarak depremzedelere teslim etmişti. 

1 / 5
Baykar'ın yaptırdığı deprem konutları sahiplerine teslim edildi - Resim: 2

349 konut daha teslim edildi
Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde 349 konut da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

2 / 5
Baykar'ın yaptırdığı deprem konutları sahiplerine teslim edildi - Resim: 3

Evlerine yerleşen depremzedelerden Baykar'a teşekkür
Evlerine yerleşen depremzedeler konutların oldukça sağlam ve güvenilir olduğunu söyledi. 

3 / 5
Baykar'ın yaptırdığı deprem konutları sahiplerine teslim edildi - Resim: 4

Zaman zaman olan artçı depremleri hissetmediklerini ve her zaman kendilerini güvende hissettiklerini vurgulayan depremzedeler, konutlarda emeği geçen Baykar yetkilileri başta olmak üzere herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

4 / 5