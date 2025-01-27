Baykar'ın yaptırdığı deprem konutları sahiplerine teslim edildi
Türkiye'nin insansız hava aracı üreticisi Baykar'ın Adıyaman'da depremzedeler için yaptırdığı konutlar hak sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Baykar, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bin 12 konut inşasını tamamlayarak depremzedelere teslim etmişti.
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349 konut daha teslim edildi
Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde 349 konut da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.
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Evlerine yerleşen depremzedelerden Baykar'a teşekkür
Evlerine yerleşen depremzedeler konutların oldukça sağlam ve güvenilir olduğunu söyledi.
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Zaman zaman olan artçı depremleri hissetmediklerini ve her zaman kendilerini güvende hissettiklerini vurgulayan depremzedeler, konutlarda emeği geçen Baykar yetkilileri başta olmak üzere herkese teşekkür ettiklerini söyledi.
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