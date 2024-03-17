Bayraktar AKINCI İHA-230 ile çifte atışla 12'den vurdu
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu, yerli insansız hava aracı Bayraktar AKINCI süpersonik füze İHA-230 ile bir kere daha hedefini tam isabetle vurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan KKS/ANS güdümlü İHA-230 ile 16 Mart 2024’te gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı.
Bayraktar AKINCI TİHA, geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca süren atış testlerini başarıyla tamamladı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden iki adet İHA-230 ile havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testlerini icra edebilmek için Sinop’a uçtu. 13 Mart Çarşamba ve 15 Mart Cuma günü Bayraktar AKINCI’nın 38 bin feet irtifadan ateşlediği İHA-230 süpersonik füzeleri, Karadeniz açıklarında 100 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurdu. Bayraktar AKINCI, 14 Mart Perşembe günü ise IIR (görüntüleyici kızılötesi) güdümlü MAM-T ve TV güdümlü MAM-L atış testlerini de başarıyla gerçekleştirdi.
Bayraktar AKINCI, 29 Şubat 2024 Perşembe günü Roketsan’ın geliştirdiği Çakır seyir füzesi ile gerçekleştirilen atış testinde Karadeniz üzerinde 100 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurdu. 22 Şubat’ta icra edilen testte Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı başarıyla imha etti.