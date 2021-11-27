Bayraktar TB2 Türk havacılık tarihinde rekor kırdı

Geçtiğimiz yıl Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı yurt dışına yapılan ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Baykar 2021'de de gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını yine ihracattan elde etti. Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.