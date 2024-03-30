Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu
Türkiye, gökyüzündeki gururu olan insansız hava araçlarından olan Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.
1 / 114
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat uçuş gerçekleştirdiği 26. uçuş testini de başarıyla gerçekleştirdi.
2 / 114
Bayraktar TB3, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen 26. test uçuşunda orta irtifada kesintisiz olarak 27 saat 19 dakika havada kaldı.
3 / 114
28 Mart günü saat 09.40’da başlayan uçuş, Bayraktar TB3’ün tekerlerinin piste değdiği 29 Mart saat 12.59’da başarıyla tamamlandı.
4 / 114