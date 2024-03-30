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Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu

Türkiye, gökyüzündeki gururu olan insansız hava araçlarından olan Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu - Resim: 1
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Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu - Resim: 2

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat uçuş gerçekleştirdiği 26. uçuş testini de başarıyla gerçekleştirdi. 

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Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu - Resim: 3

Bayraktar TB3, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen 26. test uçuşunda orta irtifada kesintisiz olarak 27 saat 19 dakika havada kaldı.

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Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu - Resim: 4

28 Mart günü saat 09.40’da başlayan uçuş, Bayraktar TB3’ün tekerlerinin piste değdiği 29 Mart saat 12.59’da başarıyla tamamlandı. 

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