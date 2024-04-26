Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB3 SİHA, 31'inci uçuş testini de geçerek toplam uçuş süresini 295 saate yükseltti.
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Bayraktar TB3, Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi icra etti. Testlerin tümünü başarıyla tamamlayan Milli SİHA’nın toplam uçuş saati 295 oldu.
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TB3'ün 31'inci uçuş testini BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşunu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdi.
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