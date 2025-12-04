Bayraktar TB3 SİHA havadan yönetti, Albatros-S KİDA hedefi yok etti!

Akdeniz'de gerçekleştirilen testte TCG Anadolu gemisinin güvertesinden havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar, hem ateş gücünü sergiledi hem de denizdeki insansız sistemlere komuta edilmesine aracılık ederek 'müşterek harekât' yeteneğini gösterdi. Önemli anlara sahne olan gösterim faaliyetini, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Japonya, Brezilya askeri heyetleri de takip etti.