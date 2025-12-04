Bayraktar TB3 SİHA havadan yönetti, Albatros-S KİDA hedefi yok etti!
Akdeniz'de bulunan TCG Anadolu gemisinden havalanan Bayraktar TB3 SİHA'nın veri bağı üzerinden yönetilen ASELSAN Albatros-S KİDA deniz üstündeki hedefi etkisiz hale getirdi.
Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekât ihtiyaçları doğrultusunda planlanan ve TCG Anadolu gemisinden icra edilen test faaliyetleri, insansız sistemlerin entegrasyonunda önemli kazanımlarla devam ediyor.
Akdeniz'de gerçekleştirilen testte TCG Anadolu gemisinin güvertesinden havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar, hem ateş gücünü sergiledi hem de denizdeki insansız sistemlere komuta edilmesine aracılık ederek 'müşterek harekât' yeteneğini gösterdi. Önemli anlara sahne olan gösterim faaliyetini, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Japonya, Brezilya askeri heyetleri de takip etti.
BAYRAKTAR TB3 ÜZERİNDEN KİDA'YA UZAKTAN KONTROL
Gerçekleştirilen testle birlikte hibrit harekât konsepti sahada başarıyla doğrulandı. TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA üzerinde bulunan veri bağı sistemleri aracılığıyla, deniz yüzeyindeki ASELSAN üretimi Albatros-S Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nın (KİDA) uzaktan kontrolü sağlandı.
Bayraktar TB3 üzerinden aktarılan komutlarla hedefe yönlendirilen KİDA, sağladığı başarılı angajmanla deniz üstündeki tehdidi etkisiz hale getirdi.