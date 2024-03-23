Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha
Türkiye, gökyüzündeki gururu olan insansız hava araçlarından Bayraktar TB3 SİHA'nın 24. kez yüksek irtifa testinden başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 SİHA'nın test uçuşu görüntüleri nefes kesti.
1 / 104
Dünyada kısa pistli gemilere konuşlu ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan katlanabilir kanat yapısına sahip Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) 24. kez yapılan uçuş denemesinin de başarıyla döndü.
2 / 104
Son olarak BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 24. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
3 / 104
Bayraktar TB3, 24. test uçuşunda yüksek irtifa testinde başarılı oldu.
4 / 104