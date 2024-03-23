Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha

Dünyada kısa pistli gemilere konuşlu ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan katlanabilir kanat yapısına sahip Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) 24. kez yapılan uçuş denemesinin de başarıyla döndü.