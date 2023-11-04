Bayraktar TB3 SİHA'yı fırtına durduramadı! Bir uçuş testi daha geçildi
Dünyada kısa pistli gemilere konuşlu ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olması planlanan katlanabilir kanat yapısına sahip Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) lodos fırtınasına rağmen 5 saatlik uçuş testini başarıyla tamamladı.
Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan ve 130 km/sa hıza ulaşan lodos fırtınasının zorlu koşullarında gerçekleştirdiği 5 saatlik 3. test uçuşunu başarıyla tamamladı.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün test süreci devam ediyor. Milli SİHA’nın 3. uçuş testi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Milli SİHA Bayraktar TB3, Marmara Bölgesi'ni etkisini alan ve 130 km/sa hıza ulaşan güçlü lodos fırtınasının oluşturduğu zorlu hava koşullarına rağmen 5 saatlik test uçuşunu başarıyla tamamladı.
TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla uçan Bayraktar TB3, fırtına şartlarında yüksek ve düşük hızda yapılan sistem tanımlama testlerinin de başarıyla tamamlanmasının ardından test uçuşunu sonlandırdı.