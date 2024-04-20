Bayraktar TB3'ten bir başarı daha
Türkiye, gökyüzündeki gururu insansız hava araçlarından olan Bayraktar TB3 SİHA'nın toplam uçuş saati hafta boyunca süren testlerde 272 saat 47 dakikaya ulaştı.
1 / 131
Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarına hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca süren testlerde iki prototipi de test uçuşları gerçekleştiren Bayraktar TB3’ün toplam uçuş saati 272 saat 47 dakikaya ulaştı.
2 / 131
Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) test uçuşlarını ara vermeden sürdürüyor.
3 / 131
Hafta boyunca gerçekleştirilen testlerde iki prototipi de uçuş icra eden milli SİHA’nın toplam uçuş saati 272 saat 47 dakikaya ulaştı.
4 / 131