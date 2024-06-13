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Bayram göçü başladı: TEM Otoyolu'nda yoğunluk

9 günlük bayram tatili nedeniyle bazı vatandaşların erken yola çıkması, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Ankara yönünde trafik yoğunluğuna yol açtı.

Bayram göçü başladı: TEM Otoyolu'nda yoğunluk - Resim: 1

Bolu'da, bayram tatili nedeniyle tatilcilerin erkenden yola çıkmasıyla TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde akıcı trafik yoğunluğu başladı. Akıcı trafik havadan da görüntülendi.

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Bayram göçü başladı: TEM Otoyolu'nda yoğunluk - Resim: 2

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu Dağı geçişlerinde trafik yoğunluğuna sebep oluyor.

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Bayram göçü başladı: TEM Otoyolu'nda yoğunluk - Resim: 3

Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. 

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Bayram göçü başladı: TEM Otoyolu'nda yoğunluk - Resim: 4

Ayrıca Bolu Dağı viyadüklerinde arıza yapan küçük ve büyük araçlar nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor. Bolu Dağı Tüneli mevkiinde ise akıcı trafik havadan dron ile de görüntülendi.

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