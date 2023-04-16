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Bayram hareketliliği: Herkes oraya akın etti!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ikinci el otomobil pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Bayram hareketliliği: Herkes oraya akın etti! - Resim: 1

Bolu'da Aşağu Soku Mahallesi'nde bulunan ikinci el otomobil pazarı, Ramazan Bayramı öncesinde araç almak isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Araçlarını bayrama yetiştirmek isteyen vatandaşlar, ikinci el pazarını didik didik ediyor.

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Bayram hareketliliği: Herkes oraya akın etti! - Resim: 2

Havanın da güzel olması sebebiyle vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu. Ramazan ayının son ikinci el otomobil pazarında, bayram öncesi araç almak isteyen alıcılar pazarlıklara başladı.

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Bayram hareketliliği: Herkes oraya akın etti! - Resim: 3

"VATANDAŞ BAYRAM ÖNCESİ ARABASINI ALMAK İSTİYOR"

Bayram sebebiyle yoğunluk yaşandığını belirten otomobil satıcısı Gürkan Güler, "Bu yoğunluk bayram haftasının olmasının yoğunluğu. Hava da güzel.

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Bayram hareketliliği: Herkes oraya akın etti! - Resim: 4

Kurların yüksek olması sebebiyle otomobil alımında talep var. 2 haftadır zaten piyasa hareketli. Vatandaş da bayram öncesinde arabasını almak istiyor" dedi.

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