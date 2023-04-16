Bayram hareketliliği: Herkes oraya akın etti!
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ikinci el otomobil pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.
Bolu'da Aşağu Soku Mahallesi'nde bulunan ikinci el otomobil pazarı, Ramazan Bayramı öncesinde araç almak isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Araçlarını bayrama yetiştirmek isteyen vatandaşlar, ikinci el pazarını didik didik ediyor.
Havanın da güzel olması sebebiyle vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu. Ramazan ayının son ikinci el otomobil pazarında, bayram öncesi araç almak isteyen alıcılar pazarlıklara başladı.
"VATANDAŞ BAYRAM ÖNCESİ ARABASINI ALMAK İSTİYOR"
Bayram sebebiyle yoğunluk yaşandığını belirten otomobil satıcısı Gürkan Güler, "Bu yoğunluk bayram haftasının olmasının yoğunluğu. Hava da güzel.
Kurların yüksek olması sebebiyle otomobil alımında talep var. 2 haftadır zaten piyasa hareketli. Vatandaş da bayram öncesinde arabasını almak istiyor" dedi.