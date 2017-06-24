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  3. 24 Haziran 2017 11:35

Bayram için ödenen fazla mesailer prim kesintilerine dahil ediliyor

Bayram için ödenen fazla mesailer prim kesintilerine dahil ediliyor

Yarından itibaren Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bayramımız mübarek olsun. Bayramlar çalışma hayatı açısından da özel günler. Çalışanların büyük kısmı bu günlerde tatil yaparken bir kesim de çalışmak zorunda kalıyor.

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Bayram için ödenen fazla mesailer prim kesintilerine dahil ediliyor

Bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleriyle kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde, söz konusu günlerde çalışılması için işverence işçinin onayının alınması gerekir.

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Bayram için ödenen fazla mesailer prim kesintilerine dahil ediliyor

Sabah'ta yer alan habere göre; bayramda çalışmayan işçiye o günlerin parası kesinti olmadan ödenir. Çalışma olursa ekstradan bir yevmiye daha verilir. Böylece bayram günü alınan ücret iki katına çıkar.

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Bayram için ödenen fazla mesailer prim kesintilerine dahil ediliyor

HER GÜNE İKİ YEVMİYE

Örneğin maaşı 1.500 lira olan bir işçiye 3 gün bayramda çalışırsa ay sonunda 1.500 lira maaşının yanında 150 lira da mesai parası veriliyor. Bunun dışında işçilere bayram ikramiyesi ya da bayram harçlığı adı altında ödemeler de yapılıyor. Bu çalışmalarla ödenen harçlık ve ikramiyeler prime esas kazanç kapsamında sigorta primi kesintilerine tabi oluyor ve bordroda gösteriliyor.

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