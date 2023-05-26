Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki iki rakam
Cumhurbaşkanı seçimini hangi aday kazanırsa kazansın emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapılması bekleniyor. İşte masadaki rakamlar...
Kurban Bayramı için geri sayım başlarken emeklilerin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Cumhurbaşkanı seçimini kazanacak adaya göre bayram ikramiyesi netleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri için zam sinyali verirken, son yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hesaplara yatacak bayram ikramiyesi için "Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" diye konuşmuştu.
2018 yılında hayata geçen emekliye bayram ikramiyesi uygulaması aradan geçen 5 yıl içinde yüzde 100 zamlanarak mevcut ikramiye tutarını 2 bin liraya kadar çıkarmıştı.