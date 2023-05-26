Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki iki rakam

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hesaplara yatacak bayram ikramiyesi için "Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" diye konuşmuştu.