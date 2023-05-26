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Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki iki rakam

Cumhurbaşkanı seçimini hangi aday kazanırsa kazansın emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapılması bekleniyor. İşte masadaki rakamlar...

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki iki rakam - Resim: 1

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken emeklilerin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Cumhurbaşkanı seçimini kazanacak adaya göre bayram ikramiyesi netleşecek. 

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Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki iki rakam - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri için zam sinyali verirken, son yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki iki rakam - Resim: 3

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hesaplara yatacak bayram ikramiyesi için "Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" diye konuşmuştu.

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Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki iki rakam - Resim: 4

2018 yılında hayata geçen emekliye bayram ikramiyesi uygulaması aradan geçen 5 yıl içinde yüzde 100 zamlanarak mevcut ikramiye tutarını 2 bin liraya kadar çıkarmıştı.

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