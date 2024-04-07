Bayram öncesi İstanbul'dan kaçan kaçana

Uçuşların yoğun olduğu öğle saatlerinde havalimanı personeli yolcuların sorun yaşamaması için gerekli önlemleri aldı. 9 günlük Bayram tatilini nedeniyle havayolu şirketleri 5-14 Nisan tarihleri arasında SunExpress, Türk Hava Yolları, 6'sı AJET olmak üzere 85 ek sefer, Pegasus Havayolları ise Kıbrıs İzmir, İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı 132 ek sefer düzenleyeceğini açıklamıştı. Havayolu şirketleri ayrıca taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacaklarını bildirdi.