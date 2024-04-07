Bayram öncesi İstanbul'dan kaçan kaçana
9 günlük Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyenler İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.
Ramazan bayramına sayılı günler kala, bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Uçuşların yoğun olduğu öğle saatlerinde havalimanı personeli yolcuların sorun yaşamaması için gerekli önlemleri aldı. 9 günlük Bayram tatilini nedeniyle havayolu şirketleri 5-14 Nisan tarihleri arasında SunExpress, Türk Hava Yolları, 6'sı AJET olmak üzere 85 ek sefer, Pegasus Havayolları ise Kıbrıs İzmir, İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı 132 ek sefer düzenleyeceğini açıklamıştı. Havayolu şirketleri ayrıca taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacaklarını bildirdi.
"BİLET FİYATLARI GAYET NORMAL"
Bayram tatili öncesi bilet bulmakta sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden bir kişi, "Ailemin yanına Silopi'ye gidiyorum. Biletimi bir ay önce aldım. Otobüs bileti tek gidiş Silopi'ye bin 300 lira iken, ben gidiş dönüş uçak biletini 2 bin 600 liraya aldım. Bence uçak bilet fiyatları gayet normal dedi.