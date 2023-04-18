Bayram öncesi Kapadokya'ya akın! Otel doluluk oranı yüzde 75'e ulaştı

Ramazan Bayramı tatili öncesi Kapadokya'daki otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "Kapadokya’da Ramazan Bayramı’nın Paskalya tatili ile birleşmesinden dolayı bir hareketlilik başladı. Çok büyük ümitlerle başladığımız 2023 yılında yüzyılın faciası deprem felaketinden sonra rezervasyonlarda ciddi bir durağanlık başlamıştı ancak daha sonra rezervasyon akışımız hızlanmaya başladı. Paskalya tatilinin Ramazan Bayramı’nın birleşmesiyle Kapadokya’da bir yoğunluk başladı. Bayram tatilinde doluluk oranlarımızın yüzde 85'lerin üzerine çıkacağını ümit ediyorum. Şu anda otellerin doluluk oranı yüzde 75’lere ulaştı" diye konuştu.