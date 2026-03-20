Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda vatandaşımız yaralandı.
Kaynak: DHA
Adana'nın Kozan ilçesi, güne üzücü bir kaza haberiyle uyandı. Edinilen ilk bilgilere göre, yolcu taşıyan bir şehirler arası otobüs, Tırmıl mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Adana ve Kozan’dan çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Devrilen otobüsün içerisinde mahsur kalan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla dışarı çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere sevk etti.
Yaralı sayısı ve sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
