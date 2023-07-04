Bayram tatili bilançosu: Geriye binlerce ton çöp yığını bıraktılar!
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ünlü turizm merkezleri dolup taşarken tatil sorası geriye bu görüntüler kaldı.
Türkiye'de önemli turizm merkezlerinin yer aldığı Ege Bölgesi'nde, 9 günlük Kurban Bayramı'nın ardından geriye çöp yığınları kaldı. Birçok ilde tatilcilerin gidişiyle temizlik çalışması başlatıldı.
Kurban Bayramı'nı tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlardan büyük çoğunluğu Ege Bölgesi'ndeki sahil ve mesire alanlarını tercih etti. Tatilciler nedeniyle ilçelerde nüfus yoğunluğu artarken, sahiller ve mesire alanları doldu. Otellerin de yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı tatil beldelerinde plajlarda güneşlenip, yüzen turistler özellikle sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Bayram sonrası ise tatilciler dönerken, geriye çöpleri kaldı. Muğla'nın Bodrum, Aydın'ın Kuşadası, Balıkesir'in Ayvalık ile Muğla'nın Fethiye ilçelerinde nüfus yoğunluğu nedeniyle çöp sorunu yaşandı. Bazı noktalarda çöp yığınları oluştu. Belediye ekipleri başta plajlar olmak üzere bayram tatili boyunca kent genelinde yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.
BODRUM'DA 5,5 BİN TON EVSEL ATIK ÇÖP TOPLANDI
Bu kapsamda dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente 200 binden fazla araç geldi. Otellerin de yüzde 85 doluluk oranına ulaştığı ilçede 200 bin kişilik nüfus, bayramda 750 bini aştı. Bayram süresi boyunca Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri başta plajlar olmak üzere kent genelinde yoğun çalışma yürüttü.