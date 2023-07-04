Bayram tatili bilançosu: Geriye binlerce ton çöp yığını bıraktılar!

BODRUM'DA 5,5 BİN TON EVSEL ATIK ÇÖP TOPLANDI

Bu kapsamda dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente 200 binden fazla araç geldi. Otellerin de yüzde 85 doluluk oranına ulaştığı ilçede 200 bin kişilik nüfus, bayramda 750 bini aştı. Bayram süresi boyunca Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri başta plajlar olmak üzere kent genelinde yoğun çalışma yürüttü.