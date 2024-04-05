Bayram tatili için oraya akın ettiler: İşte bir ailenin tatil maliyeti

HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL

Her bütçeye göre tatil imkanı sunulan 650 bin yatak kapasitesi bulunan kentte en çok ilgiyi ise villa turizmiyle öne çıkan Kaş ilçesi ve Kalkan, bungalov ve ağaç ev ve butik turizm modeliyle Çıralı-Olimpos-Adrasan, 4-5 yıldızlı otelleriyle Kemer, Konyaaltı ve Lara sahil otelleri, tarihi binalardaki butik otelleriyle Kaleiçi, 5 yıldızlı otelleriyle Kundu ve Belek bölgeleri ile Side ve Alanya görüyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bayram tatilinin erken açıklanmasının avantaj sağladığını söyleyerek, "Seçim dönemi stresli geçti. Tam da seçim sonrasındaki 9 günlük tatil, Türkiye'ye ilaç gibi gelecek. Çok büyük yoğunluk yaşanacak. Çünkü sömestir tatilinde iklim şartlarından dolayı çok yoğunluk olmamıştı. Yaklaşık 25 derecenin üstünde sıcaklık var Antalya'da, bu şekilde devam edecekmiş gibi gözüküyor. İnsanlar Antalya'da denize, havuza giriyor. Bu anlamda bakıldığında, yurt içi pazarda 9 günlük tatil 2 veya 3'e bölünecek. Çünkü 2 hafta sonu bu program içine dahil olacak. Dolayısıyla Antalya'da çok ciddi yoğunluk yaşanacak. Bayram doluluk oranı şu an yüzde 70'i geçti. Çok az süre kaldı. Yüzde 90, hatta bazı bölgelerde yüzde 100'e varan doluluklar yaşanacağını düşünüyorum" dedi.