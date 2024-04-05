Bayram tatili için oraya akın ettiler: İşte bir ailenin tatil maliyeti
Ramazan Bayramı tatili için rezervasyon yaptırılan tatil köylerinin doluluk oranı %70'in üzerinde seyrederken, butik otellerde bu oran %90'ın üzerine çıktı. Bayram tatili boyunca en yoğun ilgiyi ise Antalya yöresi gördü.
Ramazan Bayramı tatilinde, ülke genelinde 2 milyona yakını otellerde, akraba ve memleket ziyaretleriyle toplam 35 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Tatil rezervasyonlarıyla turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 70'i geçti. Sanatçılı otellerde ise bu oran yüzde 90'ın üstüne çıktı. 9 günlük tatil için en yoğun ilgiyi gören Antalya'yı, 300 binin üzerinde kişinin tercih etmesi bekleniyor. Kentte birçok otelde sanatçılar bayramda sahnede olacak. Kenan Doğulu, Sibel Can, Zeynep Dizdar, Mustafa Keser, Gökhan Tepe, Volkan Konak, Candan Erçetin, Erkan Güleryüz, Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Bülent Serttaş, Aşkın Nur Yengi, Deniz Seki, Fettah Can, Öykü Gürman, Rober Hatemo, Haluk Levent, Melek Mosso, Sakiler ve Ceylan Ertem gibi isimler kentteki otellerde konser verecek. Ayrıca Belek'te bir otelde de Cem Yılmaz'ın gösterisi sahnelenecek.
HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL
Her bütçeye göre tatil imkanı sunulan 650 bin yatak kapasitesi bulunan kentte en çok ilgiyi ise villa turizmiyle öne çıkan Kaş ilçesi ve Kalkan, bungalov ve ağaç ev ve butik turizm modeliyle Çıralı-Olimpos-Adrasan, 4-5 yıldızlı otelleriyle Kemer, Konyaaltı ve Lara sahil otelleri, tarihi binalardaki butik otelleriyle Kaleiçi, 5 yıldızlı otelleriyle Kundu ve Belek bölgeleri ile Side ve Alanya görüyor.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bayram tatilinin erken açıklanmasının avantaj sağladığını söyleyerek, "Seçim dönemi stresli geçti. Tam da seçim sonrasındaki 9 günlük tatil, Türkiye'ye ilaç gibi gelecek. Çok büyük yoğunluk yaşanacak. Çünkü sömestir tatilinde iklim şartlarından dolayı çok yoğunluk olmamıştı. Yaklaşık 25 derecenin üstünde sıcaklık var Antalya'da, bu şekilde devam edecekmiş gibi gözüküyor. İnsanlar Antalya'da denize, havuza giriyor. Bu anlamda bakıldığında, yurt içi pazarda 9 günlük tatil 2 veya 3'e bölünecek. Çünkü 2 hafta sonu bu program içine dahil olacak. Dolayısıyla Antalya'da çok ciddi yoğunluk yaşanacak. Bayram doluluk oranı şu an yüzde 70'i geçti. Çok az süre kaldı. Yüzde 90, hatta bazı bölgelerde yüzde 100'e varan doluluklar yaşanacağını düşünüyorum" dedi.
'FİYATLARIN EN UYGUN OLDUĞU DÖNEM'
Bayramda özellikle Antalya, Akdeniz ve Ege sahillerinin ciddi talep gördüğünü dile getiren Kavaloğlu, nevruz ve paskalya bayramları sonrasında gelen Ramazan Bayramı ile turizm sezonunu erken açma şansı bulduklarını belirterek, "Bayram tatili için genellikle 4-5 günlük planlama yapılıyor. Türk misafirlerimizin rahat edebileceği şekilde otellerimizi organize ettik. Eğlence, dinlenme yiyecek-içecek aktivitelerinde Türk misafirlere uygun hazırlık yapıldı. Bu bayram, sezon başına denk geldiği için fiyatların en uygun olduğu dönem. Kurban Bayramı dönemine göre neredeyse yüzde 60'a yakın fiyat farkları olduğunu görüyoruz. En uygun tatil dönemi, Avrupalıların paskalya döneminde aldığı fiyatın aynısı" diye konuştu.
KREDİ KARTINA TAKSİT ÇAĞRISI
Kavaloğlu, 5 günlük tatil için aile başına 15 binden başlayıp 100 bin TL'nin üzerine çıkan oteller olduğuna değinerek, herkesin bütçesine uygun tatili Antalya'da yapabileceğini belirtti. Kredi kartına taksit imkanının devam ettirilmesi çağrısında bulunan Kavaloğlu, "Antalya her bütçeye uygun tatil imkanı sunabilen kapasiteye sahip. Antalya'nın bu konudaki devamlılığı sağlaması için yurt içi pazar çok önemli. Otellerde yüzde 10 ile 17 arasında yurt içi pazar kaynağı var. Bu kaynağın devamlılığı, sürdürülebilirliği bizim için çok değerli. Bütçeler de malum, ülkemizdeki enflasyonist baskı otel fiyatlarına da yansıdı. Bu yüzden kredi kartlarına taksitlendirmenin devam etmesi tüketicinin de bizim de lehimize gözüküyor. Çünkü insanlar 6 ile 9 ay taksit tercih ediyor en fazla" diye konuştu.