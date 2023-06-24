Bayram tatili kabus gibi başladı! 6 ölü var
Gaziantep'te bir otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre korkunç kaza, akşam saatlerinde Gaziantep Kuzeyşehir mevkisi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi.
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Sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç kafa kafaya çarpışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerlerden çıkarılırken, sağlık görevlileri de müdahalede bulundu.
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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 6 kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
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