Bayram tatilinde Antalya'ya gidecekler dikkat: Tatilci akını var...
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Ramazan Bayramı'nda Antalya'da erken rezervasyon oranlarında doluluk oranının yüzde 95'e ulaşacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
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Bu yıl 6-15 Nisan tarihleri arasında 9 gün kutlanacak Ramazan Bayramı, turizm sektörünü de hareketlendirmeye devam ediyor.
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Bugünlerde yüzde 70'i aşan iç piyasadaki rezervasyon oranının bayramda yüzde 95'lere ulaşması bekleniyor. Yerli tatilci fiyatlardan dolayı 7-8-9 günlük tatil yerine 4 ya da 5 günlük tatilleri tercih ediyor.
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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, 2023 yılında her şeye rağmen güzel bir sezon geçirdiklerini, hedefledikleri rakamlara ulaştıklarını hatırlattı.
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