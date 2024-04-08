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Bayram tatilinde Antalya'ya gidecekler dikkat: Tatilci akını var...

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Ramazan Bayramı'nda Antalya'da erken rezervasyon oranlarında doluluk oranının yüzde 95'e ulaşacağını duyurdu.

Kaynak: İHA
Bayram tatilinde Antalya'ya gidecekler dikkat: Tatilci akını var... - Resim: 1
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Bayram tatilinde Antalya'ya gidecekler dikkat: Tatilci akını var... - Resim: 2

Bu yıl 6-15 Nisan tarihleri arasında 9 gün kutlanacak Ramazan Bayramı, turizm sektörünü de hareketlendirmeye devam ediyor. 

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Bayram tatilinde Antalya'ya gidecekler dikkat: Tatilci akını var... - Resim: 3

Bugünlerde yüzde 70'i aşan iç piyasadaki rezervasyon oranının bayramda yüzde 95'lere ulaşması bekleniyor. Yerli tatilci fiyatlardan dolayı 7-8-9 günlük tatil yerine 4 ya da 5 günlük tatilleri tercih ediyor.

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Bayram tatilinde Antalya'ya gidecekler dikkat: Tatilci akını var... - Resim: 4

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, 2023 yılında her şeye rağmen güzel bir sezon geçirdiklerini, hedefledikleri rakamlara ulaştıklarını hatırlattı.

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