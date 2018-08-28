Bayram tatilinde piknikçiler Aydos Ormanı'nı katletti
9 günlük bayram tatili sırasında piknikçilerin Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'na bıraktığı çöpler ve kaçak olarak dökülen moloz yığınları bölgede çevre kirliliğine neden oldu.
9 günlük bayram tatilinde piknik alanlarına akın eden vatandaşların çöplerini alanlara bırakması büyük tepkiye neden oldu. Çöp yığınlarının oluştuğu yerlerin başında ise Kartal'daki Aydos Ormanı oldu.
Tatili fırsat bilerek ormana gelen piknikçiler sorumsuzca çöplerin ormana attı. Piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöp ve kaçak dökülen moloz yığınları bölgede kirliliğe yol açtı.