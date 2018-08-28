  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Ağustos 2018 10:25

Bayram tatilinde piknikçiler Aydos Ormanı'nı katletti

9 günlük bayram tatili sırasında piknikçilerin Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'na bıraktığı çöpler ve kaçak olarak dökülen moloz yığınları bölgede çevre kirliliğine neden oldu.

Bayram tatilinde piknikçiler Aydos Ormanı'nı katletti

1/ 5
Bayram tatilinde piknikçiler Aydos Ormanı'nı katletti

9 günlük bayram tatilinde piknik alanlarına akın eden vatandaşların çöplerini alanlara bırakması büyük tepkiye neden oldu. Çöp yığınlarının oluştuğu yerlerin başında ise Kartal'daki Aydos Ormanı oldu.

2/ 5
Bayram tatilinde piknikçiler Aydos Ormanı'nı katletti

Tatili fırsat bilerek ormana gelen piknikçiler sorumsuzca çöplerin ormana attı. Piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöp ve kaçak dökülen moloz yığınları bölgede kirliliğe yol açtı.

3/ 5
Bayram tatilinde piknikçiler Aydos Ormanı'nı katletti

Atılan çöpler tüm bölgeyi kaplarken Aydos Ormanı adeta çöplüğe döndü.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM