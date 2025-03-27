Bayram tatilinde yola çıkacaklara hayati uyarı! Bunu yapmadan sakın yola çıkmayın!

Mehmet Gür, "Ortalama bir aracımızın bakımı 6 bin lira gibi bir fiyat çıkıyor. Bu ücretten kaçmak yerine hem yolda problem hem de can kaybıyla sonuçlanan kazaları minimum seviyeye indirmek için önemli noktaların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yola çıkacak sürücülerimizin sadece araç bakımı değil, aracın trafik sigortası ve araç muayenesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Sürücülerimiz bir servise giderek ‘biz yola çıkacağız kontrollerimizi yaptırmak istiyoruz’ şeklinde iletir ise konforlu bir yolculuk için güzel bir başlangıç olabilir. Bayram tatilimizin zehir olmaması için bizim sürücülerimizden ricamız lütfen araçlarımızı hızlı kullanmayalım, emniyet kemerimizi takalım" diye konuştu.