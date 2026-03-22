Bayram tatilinden İstanbul'a dönüş yolu kilitlendi; ağır vasıtalara trafiğe çıkış yasağı geldi
Bayram tatilinin son gününde İstanbul'un giriş kapısı Tekirdağ'da trafik kilitlendi! Trakya, Çanakkale ve Ege üzerinden dönen binlerce araç Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluştururken, trafik akışını rahatlatmak amacıyla ağır vasıtaların İstanbul'a geçişleri gece saat 01.00'e kadar durduruldu.
Kaynak: DHA
1 / 7
Ramazan Bayrama tatilini, Trakya'da, Çanakkale ve Ege Bölgesi'nde geçirenler İstanbul'a dönmeye başladı.
2 / 7
Tatilin son gününde Tekirdağ-İstanbul arasında araç yoğunluğu oluşmaya başladı.
3 / 7
Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul'a gidecek ağır vasıtalara da saat 01.00'e kadar kısıtlama getirildi.
4 / 7